Salzhäuser Waldbad-Saison startet nach behobenem Pumpenschaden am 13. Mai

Salzhausen : Waldbad Salzhausen |

ce. Salzhausen. Es ist endlich soweit! Nach Behebung eines Pumpenschadens startet Saison im Waldbad Salzhausen (Am Waldbad 9) am Samstag, 13. Mai, um 10 Uhr. Das teilt die Samtgemeinde mit.

Wie in der Vergangenheit wird am Eröffnungstag kein Eintritt erhoben. Die Öffnungszeiten und Preise haben sich gegenüber 2016 nicht geändert. Dienstags bis freitags steht für die Frühschwimmer die Tür bereits ab 6 Uhr offen. Von montags bis freitags bietet das Waldbad auch weiterhin ab 18 Uhr einen vergünstigten Feierabendtarif für Erwachsene an. Saisonkarten und Gutscheine sind zusätzlich ganzjährig im Rathaus während der Öffnungszeiten bei Tina Beister (1. Stock, Zimmer 19) erhältlich.