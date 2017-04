Schnäppchenzeit auf dem Overbeck-Hof Luhmühlen

ce. Luhmühlen. Reitsportartikel und alles andere, was an den Mann oder die Frau gebracht werden soll, kann bei einem privaten Flohmarkt am Samstag, 29. April, ab 9 Uhr auf dem Overbeck-Hof in Luhmühlen (Lobker Weg 36a) verkauft werden. Die Stände dürfen ab 8 Uhr aufgebaut werden. Verkaufsinteressenten können sich unter Tel. 04172 - 6019 anmelden. Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt in der kleinen Reithalle statt.