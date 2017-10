Schützenkompanie Salzhausen bittet zum Herbstschießen mit Oktoberfest

Salzhausen : Schießhalle |

ce. Salzhausen. Zum Herbstschießen mit Oktoberfest lädt die Schützenkompanie Salzhausen alle Interessierten am Samstag, 28. Oktober, in in ihre Schießhalle (Schützenstraße 3) ein. Um 14 Uhr beginnt der Schießbetrieb bei Kaffee und Kuchen. Um 15 Uhr steht das Kuhfladen-Roulette auf dem Programm, gefolgt von einem zünftigen Essen mit bayrischen Schmankerln (18 Uhr) sowie der Siegerehrung mit Preisverteilung und anschließendem gemütlichen Beisammensein (19 Uhr).