Schützenverein Toppenstedt zieht Jahresbilanz auf Versammlung

ce. Toppenstedt. Die Jahresberichte der Spartenwarte, Schieß- und Sportauszeichnungen sowie Wahlen sind angesagt bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Toppenstedt, die am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr in der Schützenhalle (An der Bahn) stattfindet. Dort wird auch das Jahresprogramm für 2017 vorgestellt.