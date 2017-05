Schweizer Comedian Alain Frei präsentiert neues Programm in Gödenstorf / Ersatzshows von Lilo Wanders

"Alle Menschen sind anders...gleich!" heißt das erfolgreiche neue Programm, mit dem der Schweizer Comedian Alain Frei am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Gödenstorer Gaststätte "Zum alten Bahnhof" (Bahnhofstraße 9) auftritt.Ein Schweizer nimmt Abschied von der Neutralität. Was für eine Ansage! Alain Frei hat sich die Freiheit genommen. Er paart Spielfreude mit Selbstironie, ist frisch, modern und einer der Senkrechtstarter der Comedy-Szene. Darf ein Schweizer anecken? Darf er mit Biss und reichlich Humor so ziemlich alles unter die Lupe nehmen, was ihm vor die Füße fällt? Darf er! Zumal Alain Frei mittlerweile zum Wahlkölner geworden ist. Frei und seine Themen sind zeitgemäß, intelligent und wahrlich nicht neutral. Er bricht mit Gewohnheiten und regt zum Nachdenken an. Die Welt ist sein Zuhause. Sie mit Humor und Ironie zu beschreiben, hat er sich zur Aufgabe gemacht. Frei spart nichts aus. Er sinniert über Gott, die Welt, und natürlich darüber, wie ein Schweizer in Deutschland leben kann. Er nimmt die Generation „Facebook“ ins Visier, spart Rassismus und Vorurteile nicht aus.Alain Frei steht seit 2011 auf der Bühne, ist Mitglied der Gruppe "RebellComedy", hat zahlreiche Kleinkunstpreise gewonnen und ist regelmäßig im TV zu Gast.• Karten unter Tel. 04172 - 2831903, unter www.zum-alten-bahnhof.com , bei Papino in Salzhausen, der Tourist-Information im Winsener Marstall und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.• Am Freitag, 5. und 12. Mai, jeweils um 20 Uhr finden im "Bahnhof" übrigens die im Januar aus gesundheitlichen Gründen verschobenen Ersatzshows mit Entertainerin Lilo Wanders statt.