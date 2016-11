Schwerpunkt von Brigitte Kranichs Herbstausstellung in Toppenstedt liegt auf Pferdebildern

ce. Toppenstedt. Zu ihrer Herbstausstellung lädt die Malerin Brigitte Kranich alle Interessierten von Freitag, 18., und Sonntag, 20. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr in ihr Atelier in Toppenstedt (Hanstedter Weg 1) ein. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Pferdebildern.

Kürzlich bekam das Winsener Marstall-Museum zwei neue Bilder zum "Kirchenzyklus", den Brigitte Kranich der Insititution im vergangenen Jahr gespendet hatte (das WOCHENBLATT berichtete). Der Zyklus, für den die Linoldruck-Spezialistin auf Wunsch des Museums noch Bilder der Kirchen in Marschacht und Drennhausen geschaffen hat, wird im Reformations-Jubiläumsjahr 2017 vom 10. Juni bis 31. Oktober im Marstall-Museum zu sehen sein.