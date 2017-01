Showtime mit Sexpertin: Lilo Wanders gastiert mit neuem Programm in Gödenstorf

Aufgrund des riesigen Erfolges und der großen Nachfrage gastiert Entertainerin Lilo Wanders mit ihrem neuen Programm "Endlich 60! Gaga, geil und gierig" mit gleich drei Shows von Freitag. 20., bis Sonntag, 22. Januar, in der Gödenstorfer Gaststätte "Zum alten Bahnhof" (Bahnhofstraße 9). Die Shows am Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft, Restkarten können am Tag der jeweiligen Veranstaltung telefonisch erfragt werden. Für die Show am Sonntag, 22. Januar, die bereits um 19 Uhr beginnt, gibt es noch einige Tickets.Endlich 60! Lilo Wanders gleitet vergnügt, beschwingt und neugierig in ihren Altweibersommer. Sie genießt die damit verbundenen Freiheiten. Gewohnt offenherzig und manchmal sehr direkt widmet sich die Sexpertin der Nation ihren Lieblingsthemen:Wie lustvoll kann der Sex im dritten Drittel sein? Gibt es einen Weg aus eingefahrenen Beziehungsgeflechten? Was macht die Liebe mit uns und was tun Menschen einander an? Diättipps wie "Essen muss nicht der Sex des Alters sein, man kann sich auchdamit schlank halten" und viele weitere Lebensweisheiten hat Lilo Wanders stets parat.- Tickets gibt es diesmal nur im Vorverkauf bei Papino in Salzhausen, bei der Tourist-Information im Winsener Marstall, an allen eventim-Vorverkaufsstellen und unter http://www.zum-alten-bahnhof.com, da die "Bahnhofs"-Crew bis zu den Wanders-Shows Betriebsferien macht.