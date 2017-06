Sommerferienprogramm der Jugendpflege Salzhausen wurde verteilt

ce. Salzhausen. Insgesamt 2.000 Exemplare des Sommerferienprogrammes der Jugendpflege Salzhausen wurden jetzt an den Schulen verteilt. Organisiert wird das Programm von Lea Tewes und Andreas Brammer. Kurzfristige Angebote können per E-Mail an a.brammer@reso-fabrik.de geschickt werden. Sie werden unter www.salzhausen.de veröffentlicht.