SPD-Ortsverein Hohe Geest startet in Salzhausen zur 1. Mai-Radtour

ce. Salzhausen. Zur traditionellen Fahrradtour am 1. Mai lädt der SPD-Ortsverein Hohe Geest alle Interessierten am Montag ein. Die Tour ist etwa 30 Kilometer lang und wird von Ernst-Hinrich Hornbostel geleitet. Die Teilnehmer starten um 10 Uhr in Salzhausen in der Winsener Straße am alten Schlauchturm auf dem Parkplatz der ehemaligen Schlachterei Lohmann