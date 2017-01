Super Bowl gucken im Jugendzentrum Salzhausen

Salzhausen : Jugendzentrum |

ce. Salzhausen. Zum Super-Bowl-Gucken per Live-Übertragung aus den USA laden das Team des Jugendzentrums Salzhausen und die Reso-Fabrik, die die Jugendarbeit in der Gemeinde im Auftrag der Kommune betreibt, am Sonntag, 5. Februar, ab 22 Uhr ins Zentrum (Rathausplatz 1) ein. Jugendpfleger Andreas Brammer und sein Team bieten neben dem tollen Sport-Event Gaumenfreuden, alkoholfreie Getränke und viel Spaß. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme kostenlos.