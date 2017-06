Tänzerische "Glücksmomente" bei Sommerfest in Salzhausen

Salzhausen : Waldbühne |

Salzhausen. "Tanz dich ins Glück!" lautet der Titel des Sommerfestes für Jung und Alt, zu dem der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen am Samstag, 24. Juni, um 18 Uhr in die Waldbühne am Paaschberg einlädt. Der VKV wurde für das Fest bereits im Vorfeld mit dem Kultursommerpreis des Landkreises Harburg unter dem Motto "Glücksmomente" ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei.

"Wir wollen miteinander essen und trinken, tanzen und singen. Ganz ungezwungen und so, wie ein jeder es mag", kündigen die Veranstalter an. Mitwirkende des Abends sind: Orchester "Woody's Sound", der MTV Salzhausen mit seinen Hip Hoppern, den Step Cats und Trampolin Jump, der Volkstanzkreis Luhmühlen, der Tanzkreis Salzhausen, Bauchtanz, Line Dance sowie vom Verein Salzhäuser "Tanz-Action-Freizeit" (TAF) die Formationen Ballettmäuse, "Fanatic", "Sofia", "I am what I am", "Grease", "Dinos" und "Kids".

Zur Stärkung für die Besucher werden Bratwurst, Hot Dogs, Fisch mit Pellkartoffeln, verschiedene Getränke, Erdbeeren und Eis angeboten. Parkplätze sind in ausreichender Zahl unter anderem an der Lüneburger Straße und am Waldbad vorhanden.