ce. Salzhausen. Zum "Tag der offenen Tür" lädt die auch für den Bereich Hanstedt zuständige Polizei Salzhausen alle Interessierten am Samstag, 20. Mai, von 14 bis 17 Uhr in ihre neue Station (Zickzackweg 5) ein. "Es wird es vornehmlich darum gehen, den Bürgern aus Salzhausen und Umgebung das neue Dienstgebäude vorzustellen. Dabei können sie die Polizeibeamten persönlich kennen lernen", so Stationsleiter Michael Stolze.

Auf dem Programm stehen Hausführungen, ein Infostand der Polizeiinspektion Harburg zu Prävention, Einbruchskriminalität und Verkehrssicherheit, eine Fahrradcodier-Aktion des ADFC gegen geringe Gebühr sowie eine Malaktion für Kinder jeden Alters. Die gemalten Bilder werden später in der Polizeistation ausgestellt.