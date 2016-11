Tagespflege Salzhausen veranstaltet Infoabend zum Pflegestärkungsgesetz II

"Pflegereform: Was jetzt wichtig ist!" ist das Thema einer kostenlosen Infoveranstaltung über das am 1. Januar in Kraft tretende "Pflegestärkungsgesetz II", die am Montag, 5. Dezember, um 18 Uhr in der Tagespflege Salzhausen (Maschensfeld 5) stattfindet. Es referiert die Diplom-Sozialpädagogin Kathrin Benecke von der Alzheimer Gesellschaft Lüneburg. Der Verein wurde 1997 als Selbsthilfeorganisation gegründet, um die Versorgungssituation von demenzkranken Menschen und deren Angehörigen zu verbessern.Kern der Pflegereform ist eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse Pflegebedürftiger mit eingeschränkter Alltagskompetenz - also insbesondere der Menschen mit Demenz. Betroffen sind alle Pflegebereiche - von der stationären über die Tagespflege bis zur ambulanten und privaten Betreuung. Kathrin Benecke erörtert unter anderem, wer von der Reform profitiert, wer künftig weniger bekommen wird und was man noch in diesem Jahr unternehmen kann, um Nachteile zu umgehen.- Infos unter Tel. 04172 - 982040 oder unter http://www.pflegeinsalzhausen.de.