Temporeiches Kabarett: Nora Boeckler präsentiert ihr Soloprogramm in Gödenstorf

Mit ihrem ersten Soloprogramm "Spaß ist mir Ernst" tritt die Kabarettistin Nora Boeckler am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Gödenstorfer Gaststätte "Zum Alten Bahnhof" (Bahnhofstraße 9) auf. Einlass ist um 19 Uhr.Nora Boeckler, ehemaliges Mitglied des Trios „Proseccopack“ und aktuelles Edeka-Werbegesicht, ist eine temperamentvolle, vielseitige Schauspielerin und Kabarettistin. Die Wahlkölnerin liebt skurrile Parodien, rasante Rollenwechsel und mitreißende Musikeinlagen. In ihrem Programm erzählt sie selbstironisch über ihr turbulentes Leben: Von lustigen Alltagssituationen über absurden Biowahn bis hin zu ernsteren Themen - Nora gibt zu allem auf eine herrlich erheiternde Art ihren Senf dazu. Mit Hilfe ihres irrwitzigen Verwandlungstalents stellt sie uns ihre schwäbische Mutter vor, die Vollblut-Esotherikerin Wiebke Wagner, Jaqueline als nächsten Stern am Deutschland-sucht-den-Superstar-Himmel und noch viele weitere einzigartige Charaktere.- Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro. Karten unter Tel. 04172 - 2831903 sowie unter http://www.zum-alten-bahnhof.com und unter http://billetto.eu/de/events/noraboeckler.