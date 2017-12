"Tierische" Ausstellung von NAJU-Gruppe und Kunstverein "KuKuK" in Salzhausen

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. "Keine Angst vor Krabbeltieren" ist der Titel einer Ausstellung, die die NAJU(Naturschutzjugend)-Kindergruppe des NABU-Ortsvereins Hanstedt/Salzhausen und der Salzhäuser Kunstverein "KuKuK" am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr im Salzhäuser Haus des Gastes (Schützenstraße 4) präsentieren. Veranstalter ist die Gemeinde Salzhausen im Auftrag der kommunalen Dr. Gerhard-Denckmann-Stiftung.

In der vom NABU geförderten Ausstellung sind Tiere, interaktive Stationen und ein cooler Wettbewerb zu erleben. Die NAJU-Kinder und Teilnehmer eines "KuKuK"-Kreativkurses von Dozentin Julia Schröder zeigen ihre gefertigten Werke. Neben anschaulichen Plakaten können die Kinder der Besucher auch lebende Exemplare bestaunen und anfassen. Mit Videos zu den verschiedenen Themenbereichen wird der Nutzen der Krabbeltiere lehrreich erklärt. Informationen über sie kann sich der Nachwuchs vor Ort selbst erarbeiten oder sich mit Hilfe der Eltern anlesen. In einer "Ruhe-Ecke" gibt es viele interessante Bücher und einen Wettbewerb für Schüler ab der ersten Klasse. Darüber hinaus erklären die NAJU-Kinder an Stationen, wie sie die Krabbeltiere erleben und warum man sich vor diesen nicht fürchten muss.

- Der Eintritt zur Ausstellung ist für Kinder frei, Erwachsene werden am Eingang um eine Spende gebeten. Infos unter www.nabu-hanstedt-salzhausen.de.