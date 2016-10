Toppenstedter Kita lädt ein zum Laternenumzug

Toppenstedt: Kindertagesstätte |

ce. Toppenstedt. Einen Laternenumzug veranstaltet die Kindertagesstätte Toppenstedt am Donnerstag, 20. Oktober. Die kleinen und großen Teilnehmer starten um 18 Uhr an der Einrichtung in der Straße "An der Bahn". Begleitet werden sie vom Posaunenchor aus Toppenstedt und Gödenstorf. Nach dem Umzug gibt es an der Kita rund um den Sandkasten ein Abschlusssingen. Zur Stärkung werden heiße Würstchen, Brezeln, Kinderpunsch und Glühwein serviert.