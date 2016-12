TSV Auetal bietet neues Fitness-Workout Salsation an

Garstedt: Schulsporthalle |

ce. Garstedt. Das neue Fitness- und Tanzworkout Salsation für die "geballte Ladung Lebensfreude" bietet der TSV Auetal für alle Interessierten ab Sonntag, 8. Januar, von 11 bis 12 Uhr in der Garstedter Schulsporthalle (Bahnhofstraße 81) an. Zehnerkarten können in der TSV-Geschäftsstellen gekauft werden sowie bei der lizensierten Salsation-Instructorin und Kursusleiterin Bianca Greschek. Sie erteilt unter Tel. 0173 - 2400711 oder per E-Mail bianca.greschek@gmx.de auch weitere Auskünfte.