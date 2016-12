"Türen öffnen" ist Andachtsthema in Salzhausen

ce. Salzhausen. "Türen öffnen" ist das nächste Thema in der Andachtsreihe "Punkt 7", zu der die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde am Freitag, 9. Dezember, um 19 Uhr in ihr Gotteshaus (Winsener Straße 1) einlädt. Es geht darum, wie schwer es immer wieder fällt, im Advent anzukommen sowie Ruhe und Zeit zur Besinnung zu finden. Nach der Andacht gibt es Gelegenheit zu Gesprächen bei einer Tasse Tee, zu Gebet und persönlichem Segen.