Über 700 Starter werden erwartet beim 20. Wald- und Wiesenlauf des MTV Salzhausen

ce. Salzhausen. Bereits zum 20. Mal veranstaltet der MTV Salzhausen am Sonntag, 27. Mai, ab 8.45 Uhr seinen bei Teilnehmern aus dem gesamten Hamburger Speckgürtel beliebten Wald- und Wiesenlauf. "Im vergangenen Jahr liefen genau 697 Teilnehmer durchs Ziel. Die Zahl 700 und möglichst noch mehr wollen wir nun auf jeden Fall bei unserem 'Jubiläumslauf' erreichen", erklärten MTV-Vorsitzender Jörg Schulze und Jürgen Meinberg vom Organisationsteam bei der Vorstellung des sportlichen Großevents. Mit dabei war auch Susanne Gellers, Leiterin der Salzhäuser Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Das Kreditinstitut sowie der Edeka-Markt Düver, die Bäckerei Diekert und der Autodienst Demir sind als örtliche Unternehmen Hauptsponsoren der Veranstaltung.

Start und Ziel ist wie immer am Sport-Huus in der Schützenstraße 5. Dort werden auch genügend Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Auf dem Programm stehen auch diesmal die bewährten Wettbewerbe, nämlich der 10,5-Kilometer-Sparkassenlauf, der 20-Kilometer-Düver-Cup, Walking, Nordic Walking, Kinder- und Schülerläufe sowie Wandern.

Beim diesjährigen Lauf wird erstmalig ein neues automatisches Zeiterfassungssystem eingesetzt. Die Erfassung erfolgt mittels Transpondern an den Startnummern über eine automatische Kontaktschleife im Zielbereich.

Für die ersten drei schnellsten Läufer des Düver-Cups spendiert der Edeka-Markt je einen wertvollen Einkaufsgutschein und ein weiteres Präsent aus seinem Hause.

Auf den Strecken werden die Starter wieder gut mit Wasser versorgt, und im Ziel gibt es von Düver zusätzlichen "Brennstoff“. Alle Teilnehmer können sich gratis mit Bananen, Energieriegeln, Eistee und isotonischem alkoholfreien Bier stärken.

Nach dem Zieleinlauf können sich die Läufer auch gleich kostenlos massieren lassen. Mitarbeiter der Salzhäuser Physiotherapie Burkhardt Stölting stehen dafür im Ziel bereit.

Ein Highlight ist auch in diesem Jahr der Bambini-Lauf über 400 Meter für die Jahrgänge 2012 bis 2016. Unter dem tosenden Beifall der Eltern, Großeltern und Freunde werden die Kinder wieder mit Bestzeiten durch das Zielbanner rennen. Wie auch im vergangenen Jahr bekommen alle Jungen und Mädchen eine Urkunde überreicht.

Alle Siegerehrungen finden direkt nach den einzelnen Läufen am Sport-Huus statt.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Schulklassen mit der höchsten Teilnehmerzahl wieder auf Prämien freuen. Der Oelstorfer Autodienst Demir stellt dafür 50 Euro, 35 Euro oder 25 Euro zur Verfügung. "Eine tolle Möglichkeit, die Klassenkasse mal so richtig aufzufüllen", ruft Jörg Schulze alle jungen Sportfreunde zum Mitmachen auf.

Alle Erwachsenen bekommen wieder beim Zieleinlauf das leckere Mühlenbrot, das von der Salzhäuser Bäckerei Diekert mit original gemahlenem Mehl der Eyendorfer Windmühle gebacken wird. Nicht fehlen darf beim Wald- und Wiesenlauf natürlich das bei allen Läufern und Zuschauern beliebte Catering von Elisabeth Mestmacher und ihrem Team. Dort wird wieder eine Vielzahl von leckeren Köstlichkeiten angeboten.

• Voranmeldungen für den 20. Wald- und Wiesenlauf sind bis spätestens Donnerstag, 24. Mai, unter www.waldundwiesenlauf.de möglich. Kurzentschlossene können sich zudem am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor jedem Start anmelden.