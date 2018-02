Veränderte Öffnungszeiten im Salzhäuser Meldeamt

ce. Salzhausen. Aufgrund von Programmumstellungen kommt es von Donnerstag, 1., bis einschließlich Freitag, 9. März, zu stark eingeschränkten Serviceleistungen im Meldeamt des Salzhäuser Rathauses. Von Donnerstag, 1., bis Montag, 5. März, bleibt das Einwohnermeldeamt zwar geöffnet, jedoch können sogenannte hoheitliche Dokumente wie Personalausweise oder Reisepässe hier nicht ausgestellt werden. Von Dienstag, 6., bis einschließlich Freitag, 9. März, bleibt das Einwohnermeldeamt geschlossen. Auf diese veränderten Öffnungszeiten weist die Samtgemeindeverwaltung auch diejenigen hin, die in Kürze in den Urlaub fahren möchten und hierzu ihren Personalausweis oder Reisepass verlängern müssen. In dringenden Fällen stehen die Mitarbeiterinnen des Meldeamtes Ratsuchenden unter Tel. 04172 - 909913 oder - 909914 für Auskünfte zur Verfügung.