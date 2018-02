Verkehrs- und Kulturverein Salzhausen startet mit "Gypsy Swing" in neue Kultursaison

Salzhausen : Dörpschün |

ce. Salzhausen. Eine Hommage an den französischen Gitarristen, Komponisten und Bandleader Django Reinhardt (1910 - 1953) präsentiert die Hamburger Band "Gypsy Swing" für alle Musikfreunde am Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg). Der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) startet damit in seine Kultursaison 2018. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

Django Reinhardt gilt als Begründer des europäischen Jazz und inspirierte den Geiger Helmut Stuarnig 2010 zur Gründung der Formation "Gypsy Swing". Stuarnig wollte damit dem Genie Reinhardts und dessen Musik eine Hommage erweisen, denn der Swing der 1930er Jahre versprühte pure Lebensfreude. Neben Stuarnig, der auch Mitglied der Hamburger Symphoniker ist, gehören zu "Gypsy Swing" als renommierte Mitstreiter außerdem Gitarrist Frank Laue, Kontrabassist Peter Scharonow und Jazzsängerin Ioanna Sianou.