Vierhöfener Gemeindebüro bleibt geschlossen

ce. Vierhöfen. Das Gemeindebüro in Vierhöfen bleibt am Mittwoch, 5. Oktober, geschlossen. Bei dringenden Angelegenheiten wenden sich Ratsuchende an Vize-Bürgermeister Willi Helmke (Tel. 04172 - 7167) oder an die Samtgemeinde Salzhausen (Tel. 04172 - 90990)