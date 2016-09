Vietnamesisch kochen lernen mit Kirchengemeinde Salzhausen

Salzhausen : Gemeindehaus |

ce. Salzhausen. "Vietnamesisch kochen - lecker, einfach und zeitsparend" können Interessierte bei einem Abend, zu dem die St. Johannis-Kirchengemeinde Salzhausen am Freitag, 23. September, um 18 Uhr im Gemeindehaus (Winsener Straße 1) einlädt. Gekocht wird unter der Leitung des vietnamesischen Pastors i.R. De van Nguyen, der in Salzhausen derzeit seinen erkrankten Kollegen Winfried Thumser vertritt. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Anmeldung nur bei De van Nguyen unter Tel. 01578 - 9314820 oder per E-Mail unter devannguyen@web.de.