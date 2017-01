Vokalensemble Lüneburg gibt Chorkonzert in Salzhäuser Kirche

ce. Salzhausen. "Wach auf, meins Herzens Schöne" lautet nach einem bekannten Volkslied das Motto des Chorkonzertes, das das Vokalensemble Lüneburg am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der Salzhäuser St. Johannis-Kirche (Winsener Straße 1) gibt. Die Sängerinnen und Sänger sind Mitglieder des Lüneburger Kammerchores St. Michaelis. Konzertveranstalter ist der Salzhäuser Förderverein "Freunde der Kirchenmusik".

Das Vokalensemble Lüneburg hat sich 2015 gegründet und singt unter der Leitung von Henning Voss, Kantor der St. Michaelis-Gemeinde. Neben bekannten Stücken erklingen in Salzhausen Chorsätze von Johannes Brahms, Claude Debussy, Richard Strauss und Ralph Vaughan Williams.

- Karten für 10 Euro (Fördervereins-Mitglieder zahlen 8 Euro) im Vorverkauf in Salzhausen bei der Buchhandlung Hornbostel und bei der Haide-Apotheke sowie an der Abendkasse.