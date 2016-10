Vorträge beim Senioren-Klub Salzhausen

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. Über das "Fundus-Kaufhaus für Alle" des DRK in Salzhausen referiert dessen Geschäftsführer Frank Rehmers beim Treffen des Senioren-Klubs Salzhausen am Freitag, 7. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Haus des Gastes (Schützenstraße 4). Am Freitag, 21. Oktober, hält der Winsener Augenarzt Dr. med. Albrecht Grupp vor den Senioren zur selben Zeit und am selben Ort einen Vortrag über "Das Auge im Alter".