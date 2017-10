Vortrag über afrikanische Umweltschule in Salzhausen

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. Zu einem Vortrag über "NaDEET", eine Umweltschule in der Wüste Namib in Afrika, lädt der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft" ("InGe"") am Freitag, 3. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr ins Haus des Gastes (Schützenstraße 4) ein. Es referiert Steffi Hornbostel, Vorstandsmitglied im Verein "Freundschaft mit NaDEET". Die Teilnahme ist kostenlos.