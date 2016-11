Garlstorf: Dorfhalle |

ce. Garlstorf. Zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag mit Kaffeetafel und Klönschnack lädt der DRK-Ortsverein Garlstorf-Gödenstorf am Montag, 5. Dezember, um 14.30 Uhr in die Garlstorfer Dorfhalle (Siems Twieten 1) ein. Weihnachtsgeschichten stimmen auf die festliche Zeit ein. Für musikalische Unterhaltung in Hochdeutsch und Bayrisch sorgt Michaela Haigl. Gäste sind herzlich willkommen.

- Eine Ausfahrt zum historischen Weihnachtsmarkt in Lübeck unternehmen die Rotkreuzler am Donnerstag, 15. Dezember. Gestartet wird um 11.30 Uhr im Garlstorf, das Zusteigen ist in Salzhausen und Gödenstorf möglich. Die Teilnahme kostet etwa 20 Euro. Verbindliche Anmeldungen nimmt Werner Hutsch unter Tel. 04172 - 8892 entgegen.