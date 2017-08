Walderkundungen mit Jäger und Forstwirt

Waldspaziergänge unter der Führung von Jäger und Forstwirt Jörg Kraus veranstaltet der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen für alle Interessierten jeweils um 19 Uhr am Freitag, 11. und 18. August. Treffpunkt ist an der Grillhütte in Gödenstorf bzw. an der Einmündung Winsener Straße/Dr. Gerhard-Denckmann-Wanderweg (Regenrückhaltebecken) in Salzhausen.Die Teilnehmer erfahren unterwegs Wissenswertes über Flora und Fauna. Zudem bekommen sie von Jörg Kraus wichtige Informationen aus den Bereichen der Jagd und der Forstwirtschaft.- Karten gibt es für 8 Euro in der VKV-Geschäftsstelle im Salzhäuser Rathaus. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.