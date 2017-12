Weihnachtliches Festkonzert in Salzhäuser Kirche

ce. Salzhausen. "Jauchzet, ihr Himmel!" lautet das Motto eines weihnachtlichen Festkonzertes, das am Freitag, 29. Dezember, um 17 Uhr in der Salzhäuser St. Johannis-Kirche (Winsener Straße 1) stattfindet. Veranstalter ist der Förderverein "Freunde der Kirchenmusik an St. Johannis".

Die beiden Solisten des Abends sind Olga Chumikova an der Orgel und Evgeny Yatsuk an der Trompete und am Corno da caccia. Während die strahlende Trompete oft das Starinstrument für die Weihnachtszeit ist, hat das Corno da caccia, ein Jagdhorn, einen warmen, sonoren Klang. Es war in der Barockzeit, aus der die Stücke dieses Konzertes stammen, ein beliebtes Orchesterinstrument. Olga Chumikova und Evgeny Yatsuk nutzen die vielfältigen Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente für ein abwechslungsreiches Gastspiel. Weihnachtliche Orgelwerke von Johann Sebastian Bach werden umrahmt von Werken der Komponisten Johann Christoph Pepusch, Johann Georg Knechtel, Georg Philipp Telemann und anderen.

- Der Eintritt für dieses Konzert ist frei, der Veranstalter bittet jedoch um eine Spende .