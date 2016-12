Toppenstedt: Landeskirchliche Gemeinschaft |

ce. Toppenstedt/Garstedt. Zur Weihnachtsfeier im Rahmen eines gemütlichen Gottesdienstes lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Toppenstedt am Mittwoch, 21. Dezember, um 19 Uhr in ihr Gemeinschaftshaus (Oberer Kirchweg 7) ein. Die Ansprache hält Prediger Micha Beutel, und für Musik sorgt der Posaunenchor. Nach dem Gottesdienst können die Besucher Punsch mit Waffeln genießen.

- Weihnachtslieder spielt der Posaunenchor Gödenstorf-Toppenstedt am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend), um 18.15 Uhr in Garstedt im Westerblöcken/Ecke Lehmberg-West. In Toppenstedt wird um 18.45 Uhr in der Alten Lüneburger Straße an der Ecke Lehmelweg musiziert. Zum Mitsingen wird herzlich eingeladen.