Wunderbare Humorparty: Comedian Ingo Oschmann kommt wieder nach Gödenstorf

ce. Gödenstorf. Er gehört seit vielen Jahren zur Comedy-Elite im deutschsprachigen Raum: Ingo Oschmann. Mit seinem Programm "Wunderbar - es ist ja so!" ist der beliebte Entertainer am Donnerstag, 24. November, ab 20 Uhr erneut in der Gödenstorfer Gaststätte "Zum alten Bahnhof" (Bahnhofstraße 9) zu erleben. Sein Auftritt am Freitag, 25. November, ist ausverkauft.

Das Publikum darf sich auf eine wortreiche Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt freuen - ein Programm voller verbaler Höhepunkte und menschlicher Abgründe. Kein anderer Comedy-Künstler schafft den Spagat zwischen Stand Up Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt wie Oschmann. Der Comedian aus Leidenschaft wird die Lachmuskeln der Zuschauer einmal mehr kräftig strapazieren.

• Karten unter Tel. 04172 - 2831903 oder unter www.zum-alten-bahnhof.com, bei Papino in Salzhausen (Rathausplatz 4) und in der Tourist-Information Winsener Elbmarsch im Winsener Marstall (Schloßplatz 11).