Handball-Nationalspielerin Lone Fischer besucht den MTV Eyendorf

ce. Eyendorf. Sportliche Prominenz in Eyendorf: Handball-Nationalspielerin Lone Fischer vom BSV Buxtehude kommt am Donnerstag, 2. November, ab 15.30 Uhr zum MTV Eyendorf in die Gerhard-Langer-Halle (Zum Borgfeld 3). Von 15.30 bis 16.30 Uhr unterstützt Fischer das Training der weiblichen C- und B-Jugend des MTV. Anschließend gibt sie bis 16.45 Uhr Autogramme. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Aktion unter dem Motto "Ein Star zum Anfassen" wird durch die Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt.