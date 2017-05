"Mehr als 722 Läufer als Ziel": Anmeldungen für 19. Wald- und Wiesenlauf des MTV Salzhausen sind noch möglich

ce. Salzhausen. "Im vergangenen Jahr liefen genau 722 Teilnehmer durch das Ziel. Das wollen wir diesmal natürlich wieder erreichen und am besten noch toppen." Das hat sich Jörg Schulze, Vorsitzender des MTV Salzhausen, für den 19. Wald- und Wiesenlauf zum Ziel gesetzt, den der Sportverein am Sonntag, 21. Mai, veranstaltet. Start und Ziel ist ab 8.45 Uhr wieder am Sport-Huus (Schützenstraße 5).

Es werden wieder die bewährten Wettbewerbe von Nordic Walking über Trimmläufe bis zu den klassischen Laufstrecken angeboten. Der Sparkassen-Lauf über 10,5 Kilometer ist ebenso erneut mit dabei wie der sich über 20 Kilometer erstreckende Düver-Cup. "Auf den Strecken werden die Läufer wieder gut mit Wasser versorgt, und am Ziel gibt es isotonische Getränke und Bananen", so Nikolai Koert vom MTV-Organisationsteam.

Hauptsponsoren des Events sind die Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Salzhäuser Edeka-Markt Düver, die örtliche Bäckerei Diekert und der Autodienst Demir aus Oelstorf. "Wir sponsern die Trikots für die Grundschul-Läufer", kündigt Salzhausens Sparkassen-Filialleiterin Susanne Gellers an.

Jedermann kann am Wald- und Wiesenlauf, der bei jedem Wetter stattfindet, teilnehmen. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht erforderlich. Das Startgeld beträgt für Erwachsene 6, für Jugendliche und Schüler 3 und für Schulklassen mit unbegrenzter Teilnehmerzahl 30 Euro. Als Prämien gibt es für die Klassen mit den meisten Teilnehmern 50, 35 und 25 Euro vom Autodienst Demir.

- Voranmeldungen und Infos bis spätestens 17. Mai unter www.mtv-salzhausen.de, www.waldundwiesenlauf.de oder unter www.anmeldung.waldwiesenlauf.de. Nachmeldungen sind am Lauf-Tag bis 30 Minuten vor jedem Start möglich.