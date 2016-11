A7: Kollision mit drei Wildschweinen

kb. Egestorf. Ein Verkehrsunfall mit drei Wildschweinen ereignete sich am Sonntagvormittag auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover. Da ein verletztes Wildschwein durch die Beamten vor Ort von seinen Leiden erlöst werden musste, wurde die A7 kurzzeitig an der Anschlussstelle Egestorf in beide Fahrtrichtung voll gesperrt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich Blechschaden - eine Weiterfahrt war möglich.