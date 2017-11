A7: X3 prallt in Mittelschutzplanke

kb. Seevetal. Aus noch unklarer Ursache prallte eine 75-jährige Frau hat am Sonntagabend auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover mit ihrem X3 in die Mittelschutzplanke. Sie blieb mit ihrem Wagen auf der linken Spur stehen. Glücklicherweise waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Bis zur Räumung musste die linke Fahrspur gesperrt bleiben. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.