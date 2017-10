Auf der A39 von der Fahrbahn abgekommen

bim. Seevetal. Ein 28-jähriger VW-Fahrer ist am Dienstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Er befuhr die A39 vom Maschener Kreuz kommend in Richtung Lüneburg, als sein Wagen in Höhe der Ausfahrt Seevetal-Maschen geriet sein Wagen aus noch unklarer Ursache nach rechts vom Hauptfahrstreifen abkam und gegen das

"Ausfahrt"-Schild prallte. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.