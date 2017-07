Diebe auf Baustelle in Ramelsloh

bim. Ramelsloh. Werkzeuge und Messgeräte erbeuteten Diebe Dienstagnacht auf einer Baustelle an der Straße Hinterm Alten Moor in Ramelsloh. Zunächst hatten die Täter versucht, einen Container aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Im Anschluss brachen sie in einen Bauwagen ein und öffneten gewaltsam die Kabinen zweier Bagger. Außerdem zapften die Täter rund 130 Liter Dieselkraftstoff aus den Maschinen ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro. Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mitternacht verdächtige Beobachtungen auf der Baustelle gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Seevetal unter Tel. 04105-6200 zu informieren.