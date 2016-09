Diebe stehlen in Maschen Navigationssystem aus VW Tiguan

bim. Seevetal. Einen in einer Parkbucht in der Gutenbergstraße in Maschen geparkten VW Tiguan brachen Unbekannte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6.20 Uhr, auf. Aus dem Cockpit bauten die Diebe das Navigationssystem aus. Der Schaden wird auf insgesamt rund 3.000 Euro geschätzt.