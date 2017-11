Einbrecher erbeuten Diebesgut im Wert von 25.000 Euro

bim. Seevetal. Diebesgut im Wert von 25.000 Euro erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ohlendorfer Straße in Seevetal in der Zeit zwischen vergangenem Samtag und Dienstag. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und entwendeten Schmuck, Bargeld und Bekleidung. Hinweise an die Polizei Buchholz unter Tel. 04181 - 2850.