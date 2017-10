Einbrecher von Hausbewohner überrascht

bim. Seevetal. Am Donnerstag gegen 13 Uhr hebelte ein Einbrecher die Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte an der Straße Im Zeesen in Seevetal auf. Was er nicht ahnte: Der Bewohner hielt sich im Haus auf und schaute in den Flur, als er die Geräusche hörte, und überraschte den Einbrecher, als dieser gerade das Haus betreten wollte. Der Unbekannte flüchtete und konnte - allerdings ohne Beute - entkommen.