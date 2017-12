Fahrerflucht am Kindergarten in Maschen

bim. Maschen. In der Carl-Benz-Straße in Maschen ist am Montag ein an am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Lilienthalstraße abgestellter Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand dort in der Zeit von 8.30 bis 8.40 Uhr. Zu dieser Zeit werden viele Kinder zum gegenüberliegenden Kindergarten gebracht. Die Polizei hofft daher, dass es Zeugen für die Verkehrsunfallflucht gibt. An dem Opel Astra entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise an Tel. 04105-6200.