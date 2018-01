Firmeneinbruch: Safe erbeutet

mi. Seevetal. Einen Safe mit einem noch unbekannten Betrag an Bargeld konnten Diebe bei einem Einbruch in eine Firma im Borstler Feld in Hittfeld entwenden. Die Tat ereignete sich vergangenen Samstag zwischen 2 und 2.30 Uhr nachts. Die Täter kletterten auf ein Vordach und gelangten von dort an ein Fenster, das sie aufhebelten, um ins Innere des Firmengebäudes zu gelangen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich an die Polizei in Seevetal unter Tel. 04105-6200.