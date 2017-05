Fischdieb auf frischer Tat ertappt

mi. Maschen. Am See am Maschener Moor überraschte die Polizei am vergangenen Samstag einen Mann der einen ganz besonderen Diebstahl plante. Er wollte - mit einer Angel bewaffnet - Fische aus dem Gewässer entwenden. Das ist verboten. Die Angeln wurden beschlagnahmt der Mann erhielt eine Anzeige.