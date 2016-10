Gefährliche Körperverletzung in Ramelsloher Flüchtlingsunterkunft

bim. Ramelsloh. In einer Flüchtlingsunterkunft in Ramelsloh kam es am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei syrischen Flüchtlingen im Alter von 31 und 41 Jahren. Beim Streit goss der 31-Jährige kochendes Wasser über den Unterarm des 41-Jährigen. Weiterhin schlug er dann den Kopf des 41-Jährigen gegen einen Türrahmen, sodass dieser aufgrund einer Schädelprellung und Verbrennungen zweiten Grades ärztlich im Krankenhaus versorgt werden musste. Beim Streit blieb auch der Verursacher nicht unverletzt, da er sich selbst mit dem kochenden Wasser am Unterschenkel verbrüht hatte. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.