Glüsingen: VW Multivan gestohlen

kb. Glüsingen. In der Zeit zwischen Sonntag, 2 Uhr, und Montag, 10.40 Uhr entwendeten Unbekannte einen braunen VW Multivan (T5, Kennzeichen WL-FF 415) von einem Privatgrundstück am Hitzenbergstieg. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei in Seevetal unter Tel. 04105 - 6200.