Handy und Tablet gestohlen

kb. Fleestedt. Ein Handy und ein Tablet erbeuteten Diebe am Mittwoch in Fleestedt. Sie brachen in der Zeit zwischen 12.50 und 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Pommernweg ein, nachdem sie ein Fenster aus dem Rahmen gehebelt hatten. Der Schaden liegt bei rund 800 Euro.