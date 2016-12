Hittfeld: Unfallflucht nach Crash auf Parkplatz

kb. Hittfeld. Am Freitag kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in Hittfeld zu einem Verkehrsunfall. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich vermutlich um einen silbernen Kleinwagen. Wer Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Pkw geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Hittfeld unter Tel. 04105 - 6200 zu melden.