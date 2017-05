Kennzeichen in Meckelfeld gestohlen

bim. Meckelfeld. Die Kennzeichen HH-W 1379 wurden am Samstagnachmittag zwischen 14 und 20.50 Uhr von einem auf dem Parkplatz am Bahnhof Meckelfeld (Bramweg) abgestellten Toyota Corolla gestohlen. Hinweise zu der Tat und den Kennzeichen bitte an die Polizei Seevetal unter Tel. 04105-6200.