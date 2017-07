Maschen: Einbruchsversuch in Tankstelle

as. Maschen. Sicherheitsglas hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Einbruchsversuch in einer Tankstelle an der Winsener Straße in Maschen verhindert. Zwischen 22 und 3.30 Uhr versuchten unbekannte Täter, mit einem Gullydeckel die Scheibe einzuwerfen, scheiterten aber am Sicherheitsglas. Es enstand jedoch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.