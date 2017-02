Meckelfeld: Kleintransporter gestohlen

kb. Meckelfeld. Ein Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen HH - ST 5919 wurde in der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmittag, 12.30 Uhr, in der Straße "Alter Kirchweg" in Meckelfeld gestohlen. Das Fahrezug war dort am Fahrbahnrand abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter Tel. 04105 - 6200 entgegen.